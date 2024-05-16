Премьер Словакии выжил после покушения

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого в среду было совершено покушение, перенес операцию и его жизни ничего не угрожает, сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба.

"Насколько мне известно, операция прошла хорошо – и я думаю, что в конечном итоге он выживет", - сказал Тараба, добавив, что сейчас жизни Фицо "ничего не угрожает".

Он отметил, что в Фицо стреляли "с очень близкого расстояния".

"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию", – сказал Тараба.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.