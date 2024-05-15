Совершено покушение на премьера Словакии

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после заседания правительства, его на вертолете доставили в больницу, сообщает Aktuality.

Представитель министра внутренних дел страны Матей Нойманн подтвердил, что на главу словацкого правительства совершили покушение.

Как отмечает Denník N, выстрелы прозвучали перед домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям.

По свидетельствам журналиста издания, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Вероятного нападавшего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время людей из дома культуры эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.