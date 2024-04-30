Последнее обновление: 30.04.2024 10:46

Госдеп предупредил Китай о последствиях за содействие поставкам оружия КНДР в РФ

Соединенные Штаты обещают принять меры против Китая в случае подтверждения фактов, что Китай содействует поставкам северокорейского оружия в Россию.

Так заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель ответил на вопрос, какие меры принимают США на фоне сообщений о том, что российский корабль, который перевозит северокорейское оружие, использует китайский порт.

"Мы считаем, что это не только рискованно для региона, но и демонстрирует пренебрежение к Украине. Поэтому мы будем продолжать принимать соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности соответствующих субъектов", – отметил Патель.

По его словам, США четко давали понять Китаю, что любое предоставление летальной помощи из КНР, будет неприемлемым для Соединенных Штатов.

"И мы предпримем соответствующие шаги, чтобы привлечь их к ответственности, если такое произойдет. Мы подтвердили это и будем продолжать подтверждать это во время каждого нашего взаимодействия", – отметил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

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