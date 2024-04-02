Госдеп США предостерег Китай от любой помощи РФ в войне против Украины

Соединенные Штаты дали четко понять Китаю о своей обеспокоенности относительно "полномасштабного партнерства", которое видят в Вашингтоне между Россией и Китаем.

"Мы очень четко дали понять, что не хотим видеть, как Китай делает что-либо, что помогает поддерживать российскую агрессию в Украине, и мы будем продолжать давать это понять", – заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, комментируя скорую встречу Путина и Си Цзиньпина в мае.

Ранее после встречи с китайским коллегой Ваном И в Пекине в понедельник министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Китай может сыграть "ключевую роль" в переговорах о мире в Украине.

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии – иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.