Последнее обновление: 27.01.2024 12:25

США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году

Соединенные Штаты планируют вновь разместить свое ядерное оружие на авиабазе Лейкенхит на территории Великобритании, где оно ранее хранилось до 2008 года, на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

По меньшей мере два документа Минобороны США касаются подготовки к "ядерной миссии" на базе Королевских ВВС Лейкенхит. Они свидетельствуют, что Пентагон заказал для базы новое оборудование, в частности баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих.

Кроме того, The Telegraph упоминает о строительстве нового жилого комплекса для американских военнослужащих, работающих на объекте. Оно должно начаться в июне.

США ранее объявили о планах разместить в Лейкенихте две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, которые способны нести ядерные бомбы.

Ожидается, что на авиабазе будут размещены американские гравитационные бомбы B61-12, которые имеют мощность до 50 килотонн – более чем в три раза большую, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Американское ядерное оружие было размещено в ряде европейских стран в эпоху Холодной войны. Из Британии его вывезли в 2008 году.

Возвращение американского оружия в Великобританию является частью программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на усиление напряженности в отношениях с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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