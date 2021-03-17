Великобритания увеличит на треть число ядерных боеголовок

Впервые со времен холодной войны Великобритания планирует увеличить свой ядерный арсенал. Порог ядерного потенциала будет увеличен со 180 до 260 боеголовок, говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны после "Брекзита", который премьер-министр Борис Джонсон представил в парламенте во вторник, 16 марта.

Это необходимо из-за "изменения среды безопасности и наличия большого спектра технологических и доктринальных угроз", говорится в документе. На эти цели будет потрачена часть средств из 24 миллиардов фунтов (27,9 млрд евро), которые правительство планирует направить на модернизацию вооруженных сил, передает DW.

В евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности страны исходит от России, считают в Лондоне. При этом в обзоре отмечается, что с 1994 года британские ракеты не направлены на какое-либо государство. "Мы остаемся приверженными поддержанию минимальной ударной мощи, которая необходима для сохранения эффективности сдерживающей ядерной силы против целого спектра угроз для страны с любого направления", - говорится в документе.

По-прежнему серьезной считается угроза терактов. Согласно документу, британское правительство рассматривает как "реалистичную возможность" до 2030 года успешный теракт в стране с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.

Лондон рассчитывает, что к 2030 году мир будет развиваться в сторону многополярности, и его центр сместится в регион Индийского и Тихого океанов. Поэтому Великобритания планирует уделять больше внимания Азии и Тихоокеанскому региону. Следуя этой стратегии, Джонсон намерен пригласить на июньский саммит G7 глав Южной Кореи, Индии и Австралии, а также приступить к переговорам о присоединении Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству (TPP), торговому соглашению стран Азии и Тихоокеанского региона.