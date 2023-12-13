Последнее обновление: 13.12.2023 12:16

Израильская армия начала затопление туннелей ХАМАС

ЦАХАЛ начал закачивать морскую воду в туннельный комплекс террористов ХАМАС, пишет издание The Wall Street Journal.

Представители американской администрации, которую Израиль предупредил о своих действиях, считают, что затопление поможет уничтожить туннели, где боевики скрывают боеприпасы, и разрушить инфраструктуру террористов.

Операция может занять несколько недель. Вместе с тем некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой.

Джо Байдена во время пресс-конференции с Зеленским спросили о затоплении туннелей в связи с сообщениями, что террористы держат там израильских заложников.

"Есть утверждения, что ни в одном из этих туннелей нет заложников, но я не знаю этого наверняка", - ответил американский президент.

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