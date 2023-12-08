Последнее обновление: 08.12.2023 15:42

ХАМАС нарушил перемирие уже через 15 минут после его начала – ЦАХАЛ

Террористы ХАМАС начали нарушать соглашение о прекращении огня сразу после его начала 24 ноября. Об этом рассказал полковник Сил обороны Израиля, который командовал передовыми частями ЦАХАЛ в секторе Газа.

Временное прекращение огня, которое было условием передачи террористами ХАМАС нескольких групп захваченных в Израиле 7 октября заложников, началось 24 ноября и было нарушено террористами уже через 15 минут, рассказал изданию командир 8717-го батальона "Алон" 261-й бригады ЦАХАЛ, сообщает The Times of Israel.

"В 7 утра началось перемирие, а в 7:15 на нас со всех сторон побежали десятки террористов. Некоторые из них открыли огонь, и наши военные их уничтожили. С 7:15 до 8:30 утра мы убили 20 террористов. После этого они поняли, что с нами связываться не стоит, и прекратили нападать", – сказал полковник Исраэль (полное имя газета не сообщает из соображений безопасности).

Он также рассказал, что утром 24 ноября палестинская семья попыталась вернуться в свой дом в этом районе, и под прикрытием их прохода террорист начал обстреливать позиции израильских военных.

"Мы открыли ответный огонь, я не знаю, попали ли или нет, скорее всего, он скрылся. На следующее утро мы нашли его "калашников" и его форму", – сказал военный.

Он также отметил, что этот случай наглядно показывает методы ХАМАС – вести войну под прикрытием гражданских.

"У них нет милосердия даже к своим семьям, к своим детям", - сказал военный.

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Утром 1 декабря военные действия были возобновлены несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

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