Сейм Польши одобрил правительство Туска

Сейм Польши во вторник вечером ожидаемо проголосовал за вотум доверия составу Совета министров во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Состав правительства поддержали 248 польских депутатов, против был 201, никто не воздержался от голосования.

Голосование было отложено из-за скандала в Сейме, когда депутат украинофобской партии "Конфедерация" Гжегож Браун схватил огнетушитель и потушил ханукальную менору.

Всего в правительстве Дональда Туска будет девятнадцать министров и четверо министров без портфеля.

Главой МИД снова станет Радослав Сикорский, который был на посту в 2007-2014 годах, а ныне является депутатом Европарламента. А министром по делам ЕС станет лидер партии Nowoczesna Адам Шлапка.

Министерство обороны Польши в правительстве Дональда Туска возглавит Владислав Косиняк-Камыш, лидер Польской крестьянской партии. Ее же представитель Чеслав Секерский должен стать министром сельского хозяйства.

Среди других заметных изменений – разделение министерств образования и науки, которые возглавят Барбара Новацкая из "Гражданской платформы" и Дариуш Вечорек от "Новых левых" соответственно.

Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.