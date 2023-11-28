Президент Польши одобрил "правительство меньшинства" Моравецкого

Польский президент Анджей Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства представителя партии власти "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого, который не имеет достаточно голосов поддержки в Сейме.

В новом правительстве Моравецкого ключевую должность сохранил только Мариуш Блащак, который и дальше будет возглавлять Министерство национальной обороны.

Министерство иностранных дел Польши возглавит Шимон Шиньковский вель Сенк, который ранее возглавлял Министерство по делам Европейского Союза.

Министром юстиции вместо Збигнева Зебро будет Марчин Вархол, его экс-заместитель. Так же бывший заместитель Мариуша Каминского Павел Шефернакер станет главой Министерства внутренних дел и администрации, а экс-заместитель министра сельского хозяйства Анна Гембицкая – министром этого ведомства.

Большинство других министерств возглавили государственные деятели или представители команды "ПиС", которые работали на аналогичных должностях. Например, министром культуры и национального наследия Польши станет Доминика Хоросинская – депутат и актриса, которая входила в состав комитета по вопросам культуры и СМИ.

Формально у Матеуша Моравецкого будет две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.