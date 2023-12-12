Последнее обновление: 12.12.2023 13:14

Йеменские хуситы выпустили ракету по химическому танкеру под норвежским флагом

Противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, попала в химический танкер Strinda, который ходит под норвежским флагом, а его владельцем является норвежская компания Mowinckel Chemical Tankers.

Как сообщает Reuters, танкер Strinda попал под обстрел примерно в 111 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря, примерно в 21:00 по Гринвичу. После этого судно могло передвигаться своим ходом еще несколько часов.

Во время атаки поблизости не было американских кораблей, но эсминец Mason американских ВМС отреагировал на тревожный сигнал, поданный с танкера, «и в настоящее время оказывает помощь, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, опубликованном в соцсети X.

Судно Strinda загрузило растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, следует из данных компании по отслеживанию судов Kpler. На данный момент не известно, имеет ли танкер какие-либо связи с Израилем.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование