Япония осудила захват судна Galaxy Leader йеменскими хуситами

Правительство Японии заявило, что осуждает захват японского судна в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами и работает над освобождением самого судна и членов экипажа.

«Вчера мы получили информацию о том, что судно для перевозки автомобилей Galaxy Leader, оператором которого является компания Nippon Yusen, было захвачено хуситами, когда двигалось в южном направлении в Красном море у берегов Йемена. Правительство решительно осуждает этот акт», – заявил представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

Повстанцы утверждали, что захватили израильское судно, но Израиль заявил, что оно принадлежит британской компании, управляется японской, а на борту нет израильских граждан.

Как сообщало агентство Kyodo, на борту Galaxy Leader, которое следовало из Турции в Индию под флагом Багамских островов, находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, Филиппин и Украины.

После захвата судно было отбуксировано к побережью Йемена.