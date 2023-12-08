ЕС призвал Китай разобраться с компаниями, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС-Китай в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с компаниями, причастными к поставкам в Россию товаров двойного назначения.

После переговоров с Си глава Евросовета рассказал журналистам, что Брюссель определил перечень китайских компаний, которые, "как мы подозреваем, играют определенную роль в обходе наших санкций", пишет Politico.

"Мы искренне надеемся, что сегодня нас услышат, и тогда Китай предпримет соответствующие шаги. Мы также... сообщим нашим государствам-членам, потому что государства-члены должны будут решить, какие дальнейшие действия предпринять", – добавил Мишель.

В похожем ключе высказалась и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чье ведомство отвечает за разработку будущего пакета санкций против России, призвав лидера КНР "предотвратить любые попытки России подорвать влияние санкций".

Китайские СМИ публично не сообщали, как отреагировал на эти призывы Си, но процитировали его слова о том, что Пекин и Брюссель должны "усилить взаимопонимание и должным образом решать разногласия путем конструктивного диалога".

Евросоюз считает, что более десятка китайских компаний способствуют экспорту в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности, в обход санкций.