ЕС призвал Китай надавить на Россию для немедленного вывода войск с Украины

Участники саммита ЕС призвали Китай оказать давление на Россию с целью немедленного вывода войск из Украины без предварительных условий, говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС по Китаю.

"Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск из Украины без предварительных условий", - говорится в документе.

Как заявили участники встречи, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах", передает ТАСС.

Лидеры ЕС также объявили, что продолжат экономическое и международное сотрудничество с Китаем, в том числе по проблемам борьбы с изменением климата, обеспечению продовольственной безопасности, подготовке к борьбе с будущими пандемиями и природными катастрофами.

В то же время участники саммита выразили озабоченность "ростом напряженности в Тайваньском проливе" и исходящими от Пекина угрозами применения силы в отношении Тайваня, а также проблемами с соблюдением прав человека в КНР. При этом страны ЕС подтвердили приверженность "политике одного Китая".