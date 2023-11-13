США нанесли удары по иранским базам в Сирии

Соединенные Штаты объявили, что нанесли авиаудары по двум иранским базам на юго-востоке Сирии, близ границы с Ираком.

Как сказал министр обороны США Ллойд Остин, удары были нанесены по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном вооруженных группировок, расположенным в долине Ефрата, в населенных пунктах Майадин и Абу-Камаль.

В заявлении Остина подчеркивается, что удары нанесены ради обеспечения безопасности американских военнослужащих, то есть в ответ на удары по американским базам в регионе.

Несколько часов спустя появились сообщения о том, что военные базы США в Сирии подверглись серии нападений.

"Три дрона-камикадзе атаковали американскую базу в Эш-Шаддаде на юге северо-восточной сирийской провинции Хасака", - сообщил телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на источники.

Телеканал назвал эту атаку "второй частью ответа" на удары США по объектам в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

Кроме того, по информации телеканала, ракетному обстрелу подверглась другая база США на востоке Сирии, близ месторождения "Конико".

"Американские солдаты были убиты в результате ударов по базе "Конико" на востоке Сирии", - говорится в сообщении.