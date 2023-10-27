США нанесли удар по военным объектам в Сирии, связанным с Ираном

Министерство обороны США сообщило о нанесении воздушных ударов по двум военным объектам на востоке Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции и родственными ему группировками.

Атака была осуществлена в ответ на череду нападений на американские военные базы в Сирии и Ираке, совершенных за последнюю неделю, передает BBC.

«Эти высокоточные удары совершены в целях самообороны я являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных атак против личного состава США в Ираке и Сирии, которые предпринимаются с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном», - заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, удары были санкционированы президентом США Джо Байденом.

«Подобные атаки иранских приспешников против личного состава США неприемлемы и должны быть прекращены», - заявил Остин, в очередной раз предупредив, что в случае их продолжения США не остановятся перед тем, чтобы предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан.

На фоне роста напряженности в регионе, вызванного противостоянием Израиля и палестинской группировки ХАМАС, обстрелы американского контингента в Ираке и Сирии, носившие ранее эпизодический характер, заметно усилились в последние дни.

Войска США и их союзников были обстреляны не менее 12 раз в Ираке и четырежды - в Сирии. Ранения, в основном незначительные, получили в общей сложности около 20 американских военных.

По словам Остина, американские авиаудары не означают изменения в подходе к конфликту Израиля и ХАМАС.

"Мы продолжаем призывать все государственные и негосударственные образования не предпринимать действий, которые могли бы перерасти в более широкий региональный конфликт", - добавил глава Пентагона.