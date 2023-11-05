Правящая партия Польши не хочет отдавать власть оппозиции

Польская партия власти "Право и справедливость", которая после выборов 15 октября не имеет большинства в Сейме, рассчитывает убедить часть оппозиции поддержать ее правительство, в том числе и с кем-то из оппозиционных лидеров во главе.

Об этом в интервью порталу Interia.pl заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сказал, что ПиС стремится обратиться к депутатам оппозиционного блока "Третий путь", ультраправой "Конфедерации" и "других клубов, которым близка социальная повестка дня, повестка дня суверенитета и вопросы борьбы с нелегальной миграцией".

Выборы выиграла партия "Право и справедливость". Оппозиция пытается договориться – я это вижу, я это учитываю и я умею считать. Но, возможно, когда мы представим риски и возможности, мы получим поддержку новых депутатов", – добавил он.

Польский премьер также утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он сценарий, при котором ПиС формирует правительство, но при премьерстве лидера оппозиционной Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша, который входит в "Третий путь".

"На сегодня мы имеем предложение, что партия, победившая на выборах, может сформировать правительство. Если это не сработает, будут другие предложения", – отметил при этом Моравецкий.

Через две недели после парламентских выборов неизвестно, кому президент Польши поручит формирование правительства. На прошлой неделе Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.