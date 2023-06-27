В Польше началась люстрационная проверка 40 тысяч госслужащих

В Польше 27 июня начался процесс люстрационной проверки около 40 тысяч государственных служащих, сообщает RMF FM.

В течение семи дней, начиная с 27 июня, руководители тех, кто подлежит проверке, должны предоставить Институту национальной памяти (ИНП) списки всех сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.

Отныне ИНП имеет пять месяцев на проверку данных об этих людях. Если будут найдены доказательства их сотрудничества со спецслужбами коммунистической Польской Народной Республики (ПНР), чиновники автоматически потеряют работу и им будет запрещено работать в администрации.

Чиновники в возрасте от 51 года имеют 30 дней на то, чтобы подать свои декларации о проверке. Если они этого не сделают или подтвердят сотрудничество с коммунистическим режимом, это также приведет к потере работы в течение 15 дней после этого автоматически и без возможности обжалования.

По оценкам правительства, проверке будет подлежать каждый третий государственный служащий, а вместе с другими госслужащими – около 40 тысяч человек. Новое законодательство оценивает не правдивость деклараций, а государственные архивы, касающиеся граждан.

Представители ИНП признают, что 3 тысячи человек уже сделали заявления, в которых признались в сотрудничестве с ПНР. Неизвестно, сколько из них до сих пор работают в офисах. Они потеряют работу, даже если проработали там 15-20 лет.