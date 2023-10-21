Последнее обновление: 21.10.2023 17:28

Израиль открыл переход на границе Газа и Египта для гуманитарной помощи

Израиль открыл контрольно-пропускной пункт Рафах между южной частью Газы и Египтом, который является единственным проходом, через который израильтяне согласились пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа.

На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, в то время как ООН заявляет, что для доставки необходимой немедленной помощи требуется не менее 100 грузовиков, сообщает BBC.

Всего у погранперехода застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.

Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керем-Шаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами.

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