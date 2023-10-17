Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Совбез ООН отклонил подготовленную Россией резолюцию, призывающую к прекращению огня между Израилем и ХАМАС и освобождению пленных.

Резолюцию поддержали пять членов совета. Четыре, в том числе США и Великобритания, высказались "против", шесть воздержались.

В распространенном ранее тексте резолюции говорится о "серьезной обеспокоенности эскалацией насилия и ухудшением ситуации в регионе". В нем также осуждается насилие против мирных жителей и заявляется о необходимости освобождения пленных.

Кроме того, документ содержит призыв "обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо, медицинскую помощь, а также создать условия для безопасной эвакуации мирных жителей".