На выборах президента Эквадора победил сын бананового магната

В Эквадоре в воскресенье, 15 октября, во втором туре президентских выборов победил 35-летний бывший депутат парламента и бизнесмен, центрист Даниэль Нобоа, сообщил Национальный избирательный совет Эквадора.

Соперницей Нобоа была кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес.

После подсчета 90% бюллетеней Даниэль Нобоа набрал более 52% голосов, а Луиса Гонсалес — около 48%. Национальный избирательный совет Эквадора досрочно объявил победу Нобоа. Гонсалес поздравила оппонента с победой.

Даниэль Нобоа в своей предвыборной кампании выступал за создание новых рабочих мест, налоговые льготы для новых предприятий, ужесточение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В августе в Эквадоре был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Вильявисенсио считался фаворитом в предвыборной гонке. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве, он был ранен. В тяжелом состоянии его доставили в полицию, где он умер. Позднее подозреваемые в его убийстве были убиты в местах содержания под стражей.

35-летний Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора. Его отец, бизнесмен Альваро Нобоа, который занимается экспортом бананов, до этого 5 раз безуспешно баллотировался в президенты.

В 2010 году Даниэль Нобоа получил степень в области делового администрирования в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета.

В 2019 году он получил степень MBA в Школе менеджмента Келлогга при Северо-Западном университете в Иллинойсе, в 2020 году – в Гарвардском университете.

В 2022 году получил степень магистра по "политическим коммуникациям и управлению" в Университете Джорджа Вашингтона.