В Эквадоре произошло второе за неделю политическое убийство

Лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.

«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. В знак солидарности обнимаю всю семью коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала в своем Twitter кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес, передает РБК.

Убийство левого политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсио.