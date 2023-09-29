Китай забирает всех панд из американских зоопарков

Китай собирается в ближайшее время вернуть всех своих панд, живущих в зоопарках в США, пишет Bloomberg.

Так, три панды из Национального зоопарка Вашингтона должны вернуться в Китай до декабря после окончания трехлетнего соглашения с китайским агентством дикой природы. Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды — в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе — либо отдали своих панд, либо вернут их в Китай до конца следующего года.

Отмечается, что КНР давно использует "дипломатию панд", чтобы заслужить приверженность, вознаградить друзей и наказать противников.

Потенциальная потеря последних американских панд происходит в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума, когда большинство путей сотрудничества прервано.

В издании объясняют, что зоопарки мира не получают полной опеки над пандами. Они арендуют их, подписывая контракты, и ежегодно платят Китаю сотни тысяч долларов.

Соединенные Штаты получили первых панд после того, как президент Ричард Никсон нормализовал отношения с КНР в 1972 году. Исследование 2013 года выявило корреляцию между урановыми соглашениями и временной передачей панд Канаде и Франции. В 2018 году Китай одолжил Финляндии животных в честь столетия независимости страны.

В то же время есть много и неполитических причин, почему панды могут вернуться домой.

Одно из объяснений состоит в том, что все панды, покидающие американские зоопарки, достигают того возраста, когда все равно должны были вернуться домой. Возвращение некоторых животных откладывали из-за пандемии COVID-19.

Еще одна из причин — панды уже не считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения. Поэтому Китай строит собственную сеть национальных парков и, вероятно, не нуждается в отправке их за границу для сохранения и разведения.