США подтвердили кибератаку на почтовый сервер Госдепа

Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.

Как сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, Госдеп "обнаружил аномальную активность". На уточняющий вопрос журналистов он добавил, что это "активность, в которой субъект пытался взломать или успешно взломал" электронные системы Госдепа.

"Во-первых, мы приняли немедленные меры для защиты наших систем, а во-вторых, немедленно уведомили Microsoft об этом событии. Согласно политике кибербезопасности, мы не обсуждаем детали нашей реакции", – подчеркнул Миллер, указав, что расследование продолжается.

Отвечая на вопрос, когда об этом узнали в Госдепе – до или после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Азию, – чиновник заявил, что не может назвать точную дату, кроме того, что это было в прошлом месяце.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на официальных представителей США, китайские хакеры проникли в электронную почту министра торговли Джины Раймондо и других должностных лиц Госдепа и Министерства торговли за несколько недель до визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне.

По информации издания, расследование действий китайских хакеров, которые, вероятно, связаны с китайскими военными или шпионскими службами, продолжается. Впрочем, пишет NYT, американские чиновники преуменьшают вероятность того, что хакеры похитили конфиденциальную информацию, настаивая на том, что не было проникновения в засекреченную электронную почту или облачные системы.