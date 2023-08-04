Суд в США не стал заключать Трампа под стражу на время процесса

Бывшего президента США Дональда Трампа официально уведомили о предъявленных ему обвинениях в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и спровоцировавших его событиях, сообщают американские СМИ.

Ему зачитали обвинения в федеральном суде в Вашингтоне. Речь, как сообщалось, идет о четырех пунктах, в том числе о "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".

Трамп заявил, что не признает себя виновным. По решению суда экс-президента отпустили, поскольку прокуроры не добиваются взятия Трампа под стражу до начала судебного процесса.

Согласно мере пресечения, Трампу запретили разглашать факты по делу. Также он должен являться в суде для дачи показаний после вызова.

Среди новых деталей дела – подробности об общении Трампа с бывшим вице-президентом Пенсом, во время которого Трамп пытался убедить его сорвать голосование в Конгрессе по утверждению кандидатуры на должность вице-президента, а также неоднократно говорил тому, что он имеет право не признать результаты выборов 2020 года.

Следующее слушание по делу назначено на 28 августа, всего через пять дней после первых республиканских президентских праймериз.

Трампу выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.