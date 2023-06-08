Пенс поддержал помощь Украине и раскритиковал Трампа за дифирамбы Путину

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в среду вечером, что поддерживает помощь США Украине, и раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа за его похвалу президенту России Владимиру Путину.

"Я знаю, что некоторые в этих дебатах назвал войну в Украине территориальным спором. Это не так, это было российское вторжение, неспровоцированное российское вторжение. И я считаю, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать предоставлять мужественным солдатам в Украине ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения и восстановления территориальной целостности", – ответил Пенс на вопрос Майкла Бэнкса, избирателя-республиканца, в эфире CNN.

Он заявил, что, с его точки зрения, президент США Джо Байден проявляет недопустимую медлительность в предоставлении военной помощи Украине. Пенс напомнил, что Вашингтон до сих пор не передал Украине обещанные в январе танки Abrams.

"Мы до сих пор ждем, когда кто-нибудь поставит Украине истребители F-16", - добавил он.

Замечания Пенса резко контрастируют с Трампом, который во время аналогичного общения не сказал, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне. Бывший президент обошел этот вопрос, когда ему задали его в мае.

"Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают. И русские, и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это за 24 часа", – сказал Трамп.

Пенс, со своей стороны, заявил, что он говорил с Путиным, смотрел ему в глаза и сказал ему вещи, которые тот не хотел слышать.

"Любой, кто думает, что Владимир Путин остановится, если сумеет разгромить Украину, получит то, что у себя в Индиане мы называем “не тут-то было”. У него нет ни малейшего намерения останавливаться. Он четко дал понять, что намерен воссоздать старую советскую сферу влияния в Восточной Европе", – сказал он.

Затем Пенс сделал замечание Трампу за то, что он назвал Путина гением в феврале на консервативном радиошоу.

"Ну, и откровенно говоря, когда Владимир Путин вторгся в Украину, бывший президент назвал его гением. Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кто должен победить в войне в Украине, и это народ, который борется за свою свободу и борется за восстановление своего национального суверенитета в Украине. И Америка, это не наша война, но свобода – это наша борьба, и мы должны дать народу Украины возможность бороться и защищать свою территорию", – сказал Пенс.