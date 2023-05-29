Эрдоган призвал к единству в расколотой Турции, выиграв выборы с 52%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбравшись в воскресенье на новый президентский срок с 52% голосов избирателей, пообещал объединение в поддержку национальных ценностей.

"Мы уважаем волю избирателей, как делали это на всех предыдущих выборах. Победили не только мы. Победила – Турция, победила – демократия! На выборах 28 мая – не было проигравших, победил весь 85 млн народ Турции. Пришло время для единства и сплочения во имя национальных целей и идей", – заявил Эрдоган в победной речи, передает турецкое государственное агентство Anadolu.

Эрдоган переизбран президентом Турции во втором туре выборов, набрав 52,16% голосов согласно данным ЦИК.

Его соперник Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии (CHP) и кандидат в президенты от Национального альянса, набрал 47,84% голосов, когда было открыто 99,85% урн для голосования. Это указывает на глубокий раскол в Турции.

Эрдоган не упустил шанса покритиковать своих оппонентов, в частности, за якобы данные Кылычдароглу обещания освободить из тюрьмы Селахаттина Демирташа — бывшего лидера Демократической партии народов, поддерживающей курдов.

Демирташа арестовали еще в 2016 году, обвинив в связях с Рабочей партией Курдистана, которая с оружием в руках пыталась добиться независимости. Эрдоган назвал Демирташа террористом и заявил: "При нашем правлении такого (его освобождения) никогда не произойдет".

"Пришло время работать, — заключил Эрдоган, который находится у власти в стране последние 20 лет. — Нашим приоритетом будет восстановление городов, разрушенных землетрясением 6 февраля, и помощь людям в обретении лучшей жизни".

Выборы считались одними из самых значимых для Турции, поскольку оппозиция считала, что она имеет большие шансы свергнуть Эрдогана и изменить его политику.

Эрдоган находится у власти с 2003 года, сначала как премьер-министр, затем – как президент. Эрдоган опередил Киличдароглу в первом туре выборов две недели назад почти на 5 процентных пунктов.

Ключевыми вопросами на этих выборах были стремительный рост инфляции и стоимости жизни, а также последствия разрушительных землетрясений, которые унесли более 50 тысяч жизней.