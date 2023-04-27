Последнее обновление: 27.04.2023 12:27

Эрдоган сделал паузу в предвыборной кампании из-за «расстройства желудка»

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во вторник стало плохо во время интервью в прямом эфире, сообщает BBC.

Он сам и его администрация заявили, что у него было расстройство желудка. 69-летний президент, ведущий тяжелую предвыборную кампанию, отменил свои появления на публике в среду и четверг.

Во время телевизионного интервью, через десять минут после его начала, оно было прервано рекламой после того, как журналист, задававший Эрдогану вопросы, вскочил с места с удивленным восклицанием.

Через пятнадцать минут бледный Эрдоган снова появился в эфире, попросил у зрителей прощения, сообщил, что у него проблемы с желудком, и продолжил интервью, но оно продлилось всего несколько минут.

В турецкой прессе и соцсетях появились утверждения, что у Эрдогана - микроинфаркт, но его пресс-служба настаивает, что это не так.

Эрдоган сейчас ведет тяжелую кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в середине мая, и идет вровень с кандидатом от оппозиционного альянса, 74-летним Кемалем Кылычдароглу. Большинство из проведенных в апреле опросов показывают, что оппозиционер на несколько процентных пунктов опережает Эрдогана, правящего Турцией уже двадцать лет.

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