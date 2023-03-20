Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере МУС на арест Путина

Правительство Венгрии заблокировало совместное заявление Европейского союза в связи с ордером на арест Владимира Путина, который на прошлой неделе выдал Международный уголовный суд.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, из-за вето Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден сделать заявление от собственного имени. В нем было сказано, что ЕС "принимает во внимание" решение МУС.

"ЕС считает решение МУС началом процесса привлечения к ответственности лидеров России за преступления и зверства в Украине, которые они приказывают совершать, совершают или поощряют", – заявил Боррель.

При этом министры иностранных дел ЕС сделали собственное заявление в связи с выдачей ордера на арест Путина, которое Венгрия не подписала.

Bloomberg отмечает, что позиция Венгрии, вероятно, снова станет проблемой на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе.

Корреспонденты агентства видели проект европейского заявления, в котором лидеры ЕС "принимают во внимание ордера на арест президента России и уполномоченного по правам детей, недавно выданные Международным уголовным судом за военное преступление незаконной депортации и перевозки украинских детей в Россию из оккупированных районов Украины". Такие же формулировки были использованы в заявлении Борреля.

По данным источников агентства, лидеры некоторых европейских государств, вероятно, будут добиваться использования более резких формулировок.