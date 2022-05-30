Последнее обновление: 30.05.2022 17:13

Премьер Венгрии продолжает динамить шестой пакет санкции против РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию получения этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

"Исключение трубопроводов – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо", - заявил Орбан журналистам перед саммитом ЕС

Орбан также заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст, здесь нет договоренности", - сказал Орбан.



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