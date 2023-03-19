Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации отношений

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии достигли соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

Об этом сообщил в Twitter высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля Косово и Сербия согласовали Имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений.

"Мы договорились...Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства оперативно и добросовестно", - написал Боррель.

Достигнутая в субботу договоренность стала результатом 12-часовых переговоров. Оба лидера провели отдельные встречи с Боррелем перед трехсторонней сессией в Северной Македонии, пишет Reuters.

Вучич сказал на пресс-конференции, что стороны договорились не по всем пунктам. "Несмотря на разногласия, мы провели достойный разговор", - сказал он.

Курти в свою очередь сказал, что "это фактическое признание между Косово и Сербией", хотя Сербия еще не подписала соглашение.

Боррель заявил, что теперь ЕС будет настойчиво требовать от обеих сторон выполнения обязательств, если они хотят присоединиться к блоку, предупредив, что в противном случае будут последствия.

Он также коснулся предложенного объединения сербских муниципалитетов в Косово, которое предоставит большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, что является предметом длительных споров.

"Косово согласилось немедленно начать - и когда я говорю немедленно, я имею в виду немедленно - переговоры с Европейским Союзом, которые способствовали бы диалогу по установлению конкретных договоренностей и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самоуправления для сербских общин в Косово", - сказал он.

В приложении об имплементации соглашения, опубликованном в субботу вечером, ЕС обязался организовать донорскую конференцию в течение 150 дней для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи для Косово и Сербии.