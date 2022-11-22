Последнее обновление: 22.11.2022 16:32

Переговоры Сербии и Косово в Брюсселе провалились (Обновлено)

Сербия и Косово не смогли достичь согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

Об этом в понедельник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти.

"После многих часов обсуждения две стороны не пришли к согласию относительно общего решения сегодня... Мы изложили предложения, которые могут позволить избежать эскалации. Президент Вучич принял их, но премьер-министр Курти не принял", - сказал Боррель.

Он заявил, что просит власти Косова немедленно приостановить решение по номерным знакам автомобилей, а от Сербии ожидает приостановления выдачи новых номеров.

"Это было наше предложение, которое мы почти согласовали, но поскольку в конце концов не удалось, то я призываю обе стороны воплотить эти две просьбы. Это даст время сторонам найти стабильное решение по поводу номеров", - сказал Боррель.

Боррель предупредил, что неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косове, и призвал все стороны избегать этого.

С 21 ноября власти Косова планировали штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет подряд из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косове решили больше не идти на уступки.

Позже стало известно, что Косово отложило планы по штрафованию водителей, которые отказываются заменить старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, еще на 48 часов, после того, как Соединенные Штаты попросили об отсрочке.

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