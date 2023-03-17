Польша в марте разместит у себя гарнизон американской армии

Гарнизон армии США в Польше, подразделение, поддерживающее присутствие американских войск в Польше, будет создан в марте.

Об этом объявил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, сообщает RMF24.

Как заявил Райдер, гарнизон будет создан для "выполнения требований миссии, улучшения возможностей командования и управления и управления передовыми развертываниями в Польше".

Подразделение будет оказывать инфраструктурную поддержку и услуги солдатам, дислоцированным в Польше, и будет состоять из 13 военных и 140 гражданских лиц. Это восьмой гарнизон сухопутных войск США в Европе, наряду с аналогичными гарнизонами в Бельгии, Германии и Италии.

В начале марта Пентагон объявил, что первые солдаты, назначенные на постоянную службу в Польше, прибыли в передовую штаб-квартиру V корпуса сухопутных войск США в Познани, Польша, на базе под названием Кэмп Костюшко.

Создание постоянного штаба и гарнизона соответствует решению президента Джо Байдена, принятому на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.