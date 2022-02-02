Власти Польши заявили о плане разместить более 2 тыс. военных США

США направят в Польшу около 2 тыс. военных, заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох в эфире Польского радио.

По его словам, эти меры будут приняты в рамках поддержки восточного фланга НАТО. Всего, по его словам, Вашингтон планирует направить в европейские страны 8,5 тыс. человек.

Солох сообщил, что существуют два плана действий. Первый предполагает физическое присутствие военных в Европе, в том числе в Польше. «Второй план — задействовать механизмы [НАТО] и нарастить потенциал для переброски военных, если такая необходимость возникнет», — сказал Солох, передает РБК.

О том, что США планируют направить военный контингент в Восточную Европу, США сообщили еще в середине декабря. Президент Джо Байден тогда объявил, что военных отправят в страны «бухарестской девятки», куда входят Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия. Поводом к таким действиям Вашингтон назвал потенциальную агрессию России против Украины. Москва планы вести военные действия против соседней страны неоднократно отрицала.

24 января Пентагон объявил, что часть войск НАТО в США и за их пределами привели в состояние повышенной готовности, в том числе 8,5 тыс. американских военных, которых США готовы в короткие сроки перебросить в Европу, если «потребуется». Они будут быстро перемещены в регион по просьбе НАТО или «в других ситуациях».