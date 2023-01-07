Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера

Республиканское большинство в Палате представителей США - нижней палате Конгресса - в ночь на субботу пришло к согласию относительно назначения спикером 57-летнего Кевина Маккарти, утвердив его кандидатуру на пятнадцатом голосовании, растянувшемся на четыре дня.

За Маккарти проголосовали 216 представителей Республиканской партии из 222, остальные шесть, которые представляют ультраправую группу "Кокус свободы" и до сих пор сопротивлялись назначению спикера, воздержались во время голосования. Поскольку для назначения спикера требуется большинство от голосующих, это снизило порог этого большинства с 218 до 215 и позволило разблокировать голосование.

212 представителей от Демократической партии, как предыдущие 14 раундов голосования, отдали голоса за лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса, который стал первым темнокожим главой партии в палате в истории.

Чтобы заручиться поддержкой более десятка республиканцев, которые были настроены против, а также договориться с членами "Кокуса свободы", Маккарти пошел на ряд уступок. Ключевая из них - возвращение правила, позволяющего инициировать отставку спикера по представлению одного члена Палаты представителей (ранее требовалось простое большинство).

Также речь идет об увеличении количества членов регламентного комитета Палаты представителей, введении обязательного 72-часового срока для публикации законопроектов перед голосованием, а также вынесении на голосование поправки к Конституции об ограничении на количество сроков, в течение которых человек может быть членом Палаты представителей и Сената.

В целом эти, а также другие уступки, на которые пошел избранный спикер нижней палаты Конгресса, уменьшают его полномочия в пользу рядовых законодателей.

Спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность, кроме того, он играет важную роль в формировании повестки дня палаты, в частности утверждает финансовую помощь, что важно и для Украины.

До назначения спикера палата не могла привести к присяге законодателей и начать процесс рассмотрения и принятия законов. Последний раз не с первой попытки спикер Палаты представителей США был избран в 1923 году, а рекордная продолжительность этого процесса достигла двух месяцев еще в 1855 году.