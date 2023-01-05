Последнее обновление: 05.01.2023 17:46

Палата представителей США второй день подряд не смогла избрать спикера

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США второй день подряд не смогли избрать лидера в среду, поскольку группа особо жестких консерваторов неоднократно игнорировала призыв бывшего президента Дональда Трампа объединиться вокруг его союзника Кевина Маккарти.

Как сообщает Reuters, после трех неудачных голосований и раунда переговоров за закрытыми дверями, Маккарти не стал ближе к тому, чтобы получить должность спикера Палаты представителей, которая является второй в очереди на пост президента.

Патовая ситуация поставила под сомнение способность республиканцев управлять страной в течение следующих двух лет, поскольку они споткнулись о то, что обычно является рутинным голосованием в начале законодательной сессии.

Члены Палаты представителей должны сначала назвать имя лидера, прежде чем привести к присяге отдельных членов и приступить к законодательной работе.

Маккарти из Калифорнии был главным республиканцем Палаты представителей с 2019 года и возглавлял успешные усилия своей партии, направленные на завоевание контроля над палатой на промежуточных выборах в 2022 году.

Но теперь он не смог пройти шесть голосований подряд в течение двух дней, поскольку группа из 20 жестко настроенных консерваторов, которые считают его идеологически ненадежным, отказались поддержать его, оставив его без 218 голосов, необходимых для победы на этом посту.

Последний раз Палата представителей не смогла избрать спикера с первого голосования в 1923 году, когда было проведено девять голосований.

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