Европарламент готовит антикоррупционный план на 10 пунктов из-за "Катаргейта"

Высшие должностные лица Европарламента предложат план из 10 пунктов для борьбы с коррупцией на фоне самого серьезного скандала о взяточничестве в ЕС за последние десятилетия, который начали называть "Катаргейт".

Как пишет Politico, план будет направлен на устранение лазеек и дисфункций, которые позволили процветать коррупции и ненадлежащей практике лоббирования в парламенте, а также на предоставление новой защиты информаторам, которые раскрывают теневые сделки внутри парламента.

Хотя парламент проголосовал за такие меры защиты для граждан ЕС, он не предоставил такую защиту своим сотрудникам. Информаторы ранее сталкивались с возмездием за то, что рассказывали о незаконном или подозрительном поведении в своих офисах.

"Это огромный пробел, который нам необходимо заполнить. Это самая большая проблема, которая у нас есть. Мы должны позволить людям помочь нам разоблачить преступность", - сказал сотрудник парламента, проинформированный о планах ЕП.

Парламент также будет стремиться повысить прозрачность лоббирования интересов иностранных государств и улучшить правила раскрытия информации о подарках.

На сегодня Европейский парламент не заставляет лоббистов, представляющих государственные интересы, раскрывать свои связи в публичном реестре прозрачности.

Президент Европарламента Роберта Метсола также будет добиваться реформы срочных резолюций - документов, которые голосуются полным составом парламента, но проходят меньше обсуждений, чем обычные резолюции. Это делает срочные резолюции естественной мишенью для лоббистов, которые хотят повлиять на позиции и заручиться поддержкой представительного органа ЕС.

В понедельник Метсола объявила об инициировании внутреннего расследования и нескольких реформ в институции в связи с коррупционным скандалом, связанным с незаконным лоббизмом со стороны одной из стран Персидского залива. По данным СМИ, речь идет о Катаре.