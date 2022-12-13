Европарламент приостановил упрощение визового режима с Катаром из-за коррупционного скандала

Президент Европейского парламента Роберта Метсола распорядилась вернуть в профильный комитет доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом в связи с коррупционным скандалом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Метсола заявила в понедельник в выступлении перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Сегодня я должна была объявить о начале дебатов по переговорному мандату относительно доклада об упрощенном визовом режиме с Катаром и Кувейтом. В свете расследований этот доклад должен быть возвращен в комитет", - объявила она.

"Я знаю, что это еще не конец, и мы продолжим вместе с другими институтами ЕС способствовать расследованию столько, сколько потребуется", - добавила глава парламентского органа Евросоюза.

Упростить визовый режим с Катаром и Кувейтом Еврокомиссия предложила еще в апреле 2022 года, а в июне соответствующее решение согласовали постоянные представители государств ЕС в Брюсселе. Оно предусматривает безвизовый режим для граждан этих двух стран при поездках в ЕС на максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Роберта Метсола стала первой, кто публично намекнул на вовлеченность Катара в коррупционный скандал, тогда как официально речь идет о незаконном лоббизме "одной из стран Персидского залива".