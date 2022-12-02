Последнее обновление: 02.12.2022 11:56

Власти Китая смягчили ковидные ограничения на фоне протестов

Власти Китая объявили о смягчении политики "нулевого ковида" на фоне продолжающихся протестов в стране.

В десятках районов в Шанхае и Гуанчжоу, - городах, в которых наблюдается рост числа случаев заболевания, а также происходили особенно массовые протесты, - в четверг сняли ограничительные меры.

Ранее во вторник ограничения частично сняли в городе Урумчи, с которого началась волна протестов, передает BBC.

Стихийные протесты происходили в столице страны Пекине, Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах.

Участники держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытались обойти цензурные запреты. На протестах также звучали требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина, что крайне необычно для Китая.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование