Последнее обновление: 29.04.2022 18:33

Власти Пекина закрыли школы и детские сады из-за вспышки COVID-19

Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на представителя Пекинской комиссии по образованию Ли И.

Он заявил, что все детские сады, начальные и средние школы закроются на день раньше перед первомайскими праздниками, чем планировалось, а после выходных власти примут решение о дате возобновления работы школ в зависимости от эпидемической ситуации. Также Ли И призвал учеников, родителей и учителей не покидать Пекин без крайней необходимости и не собираться большими группами во избежание заражения коронавирусом, передает РБК.

По данным властей Пекина, в четверг выявили 53 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, а в пятницу общее число случаев заражения в городе достигло 194.

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