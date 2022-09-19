Эрдоган заявил, что не будет отчитываться перед ЕС за позицию по ШОС

Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам присоединиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу», — сказал Эрдоган (цитата по Yeni Şafak), передает РБК.

На вопрос журналиста, частью чего хочет быть Турция — Запада или Востока, Эрдоган ответил, что у Анкары налажен диалог со всеми странами мира, встречи проходят с президентом России Владимиром Путиным, главой КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, «потому что мы все часть этого мира».

Саммит ШОС проходил 15–16 сентября в Узбекистане. По его итогам Эрдоган, который прибыл туда по приглашению Путина, заявил о намерении Турции стать членом организации в ближайшие годы. «Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике», — подчеркивал он.