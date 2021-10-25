Евросоюз следит за ситуацией вокруг решения Турции о высылке послов

Евросоюз внимательным образом следит за ситуацией вокруг решения Турции об объявлении персонами нон грата послов 10 стран.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

"Конечно, мы приняли к сведению и очень внимательно следим за ситуацией. Вся эта ситуация - серьезный вопрос", - сказал он.

При этом Стано подчеркнул, что пока рано комментировать ситуацию, так как Анкара еще не уведомила официально вовлеченные страны о своем решении. "Страны еще не были уведомлены, поэтому не будем пока комментировать", - отметил он.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил ранее в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.