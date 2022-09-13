Последнее обновление: 13.09.2022 16:03

Еврокомиссия одобрила вакцину Pfizer, адаптированную к двум вариантам "Омикрона"

Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Comirnaty производителя BioNTech-Pfizer, адаптированной для лучшей защиты от вариантов вируса BA.4/BA.5.

"После положительного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам Еврокомиссия дала разрешение на использование бустерной вакцины от BioNTech-Pfizer, адаптированной к вариантам коронавируса BA.4/BA.5. Это позволит странам-членам быстро начать использовать их в кампании прививок и защитить наших граждан" , – сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Одобрительное решение Еврокомиссии появилось почти сразу после положительного заключения регулятора.

Как отмечают, препарат почти идентичен ранее разработанной вакцине, адаптированной к варианту BA.1, получившей "зеленый свет" от ЕМА 1 сентября, одновременно с адаптированным препаратом от Moderna.

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