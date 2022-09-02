ЕС одобрил две вакцины против "Омикрона"

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг рекомендовало утверждение двух вакцин против коронавируса производства Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированных под новый вариант "Омикрона" BA.1.

Вакцины адаптированы на основе оригинальных, уже одобренных к использованию в ЕС. Такие препараты позволяют обеспечить лучшую защиту от новых вариантов коронавируса и призваны поддерживать оптимальный уровень защиты против COVID-19 с развитием вируса.

Проанализированные EMA исследования выявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna обеспечивают сильный иммунный ответ на вариант Омикрона ВА.1 и оригинальный вариант SARS-CoV-2 у ранее вакцинированных людей.

Побочные эффекты после введения препаратов соответствовали тем, что наблюдались в случае оригинальных вакцин, и были непродолжительными, что дало медицинскому регулятору основания говорить о безопасности вакцин.

EMA также анализирует безопасность и эффективность вакцин, адаптированных к вариантам "Омикрона" ВА.4 и ВА.5.

Ранее Великобритания одобрила вакцину Moderna от COVID-19, которая нацелена как на оригинальный штамм, так и на вариант "Омикрон", став первой в мире сделавшей это страной.