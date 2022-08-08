Китай продолжил военные учения вблизи Тайваня

В понедельник Народно-освободительная армия Китая провела противосубмаринные и морские ударные учения в "воздушном и морском пространстве у острова Тайвань", сигнализируя, что активность вокруг острова будет продолжаться после серии учений, начавшихся после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В заявлении командования Восточного военного округа не уточняется, где проходили учения и были ли они частью беспрецедентной четырехдневной серии учений вокруг Тайваня, которые должны были завершиться в воскресенье.

В воскресенье Управление морской безопасности Китая (MSA) сообщило о старте военных учений в Бохайском море с 8 августа по 8 сентября, и других учений в Желтом море с 7 по 15 августа.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в понедельник обнаружило китайские военные самолеты и военные корабли вокруг острова, сообщает Bloomberg.

Тайвань заявил, что воскресные учения снова симулировали атаки на его главный остров, а также на тайваньские корабли. Китай также развернул беспилотники вблизи отдаленных островов Тайваня, сообщило министерство обороны в Тайбэе.

Тайбэй в ответ отправил самолеты и корабли и следил за ситуацией посредством наблюдения и разведки.