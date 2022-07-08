Последнее обновление: 08.07.2022 11:38

Китай объявил о военных учениях в районе Тайваня

Китай вновь проводит военные учения в районе Тайваня.

Маневры проводятся в воздухе и на море, КНР отвечает на поддержку США «сепаратистских сил», сообщает РБК. Китай уже проводил учения в этом районе. В Минобороны КНР в ответ на слова Байдена о защите острова говорили, что страна готова за него воевать

Армия Китая организовала проверку боевой готовности и учения в районе Тайваня, говорится в ее заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа».

«Недавно восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении.

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