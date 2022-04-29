Дания первой в ЕС приостанавливает кампанию вакцинации от коронавируса

Дания первой из стран Евросоюза объявила о приостановлении программы вакцинации от коронавируса в связи с тем, что сейчас большая часть населения уже привита, а количество заболевших падает.

Национальный совет здоровья сообщил, что с 15 мая перестанет отправлять приглашения на прививку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

"Настала весна, сейчас мы контролируем эпидемию и она, похоже, отступает. Показатели госпитализации стабильны, и мы ожидаем, что они скоро снизятся. Поэтому мы сворачиваем массовую кампанию вакцинации от коронавируса", - прокомментировала руководительница отдела инфекционных заболеваний Болетт Соборг.

Также ослабляют требования к использованию масок в учреждениях здравоохранения, уходу за пожилыми людьми, требования к тестированию во время приема на госпитализацию.

Кампанию, вероятно, возобновят осенью - специалисты ожидают, что осенью возможна новая волна и вирус может снова мутировать.

На 20 апреля в Дании имели полную прививку от коронавируса 89% населения в возрасте от 12 лет, 76% получили усиливающую дозу. В группе 5-11 лет привили 37% населения.