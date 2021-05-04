Последнее обновление: 04.05.2021 14:03

Дания отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Дания решила не использовать вакцину Johnson & Johnson - четвертую из тех, что получили допуск регулятора ЕС. Об этом сообщил Национальный совет здравоохранения.

От вакцины решили отказаться из-за того, что, по мнению датского регулятора по лекарственным средствам, преимущества ее использование не перевешивают риски, связанные с образованием тромбов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR,

Ранее Дания по аналогичным соображениям отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Это означает новые отставания в графике вакцинации. Теперь дата, когда все взрослые получат доступ к вакцине, сместится на конец августа.

В то же время в парламенте партии договариваются о системе, которая позволила бы людям добровольно выбрать для прививки вакцины, которые решили не использовать в общей программе вакцинации, если это их собственный выбор.

Ранее премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что Дания планирует начать местное производство вакцин от коронавируса в 2022 году.

Напомним, 20 апреля Европейское агентство лекарственных средств объявило, что видит возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson (Janssen) и образованием очень редких тромбов, но преимущества использования вакцины остаются большими, чем риски.



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