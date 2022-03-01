Парламент Финляндии обсудит вопрос о присоединении к НАТО

Парламент Финляндии в ближайшие часы проведет дискуссию по вопросу присоединения страны к НАТО.

Инициаторами такой повестки финского парламента выступило население, а не власти страны. На специальном сайте была создана петиция за вступление Финляндии в НАТО. Менее чем за сутки ее подписали более 50 тыс. жителей страны, что обязывает власти согласно законодательству официально рассмотреть этот вопрос.

В НАТО заявили, что после одобрения решения в парламенте Финляндия может быть принята в течение 24 часов.