Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО при угрозе безопасности

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — приводит слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика страны стабильна, она не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.